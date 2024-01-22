За неделю подозрение сообщили 18 предателям из разных регионов Украины
На прошлой неделе украинские правоохранители сообщили о подозрении 18 коллаборационистам и выдвинули обвинение в государственной измене судье из Крыма. Среди них - бывший командир корвета "Приднепровье" и 16 сотрудников "Мариупольского следственного изолятора".
Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство
Председатель комитета по вопросам внешней политики убежден, что Украина идет к полноправному членству в ЕС, поэтому внедрение института множественного гражданства - это важно.
Китай опережает ЕС в исследованиях, связанных с технологиями чистой энергии
Согласно исследованию Европейской комиссии, Китай опередил ЕС в исследованиях, касающихся технологий чистой энергии, включая солнечную, ветровую энергию, литиевые батареи и технологии улавливания углерода. ЕС планирует уменьшить зависимость от китайских технологий путем усиления полномочий по инспектированию и потенциального блокирования иностранных инвестиций.
Провоцируют экологическую катастрофу: россияне размещают технику в заповедниках на оккупированных территориях
российские войска размещают военную технику в заповедниках, в частности в Аскании-Нова и на полуострове Карадай в Херсонской области, что провоцирует потенциальную экологическую катастрофу.
В рф с начала полномасштабной войны с Украиной более 200 раз поджигали военкоматы
С начала полномасштабной войны против Украины в рф зафиксировали 220 случаев поджогов военных комиссариатов в 58 регионах. Было идентифицировано 220 человек, 15 из которых - несовершеннолетние.
Польша назначит уполномоченного по восстановлению Украины: Туск назвал имя
Польский депутат Павел Коваль будет назначен уполномоченным по вопросам восстановления Украины, объявил премьер-министр Дональд Туск во время своего визита в Киев.
Зеленский поблагодарил Польшу за готовность начать работу над соглашением о гарантиях безопасности
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за готовность начать работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.
российский самолет "потерял" собственную авиабомбу, она упала на дамбу в белгородской области
российский самолет случайно сбросил авиационную бомбу на дамбу в белгородской области, частично повредив сооружение. О пострадавших не сообщается.
Камерун впервые в мире ввел регулярную вакцинацию детей от малярии
Камерун намерен стать первой страной, которая будет регулярно вакцинировать детей от малярии, и планирует вакцинировать около 250 000 детей в течение следующих двух лет.
Атакованный Украиной российский нефтяной терминал сможет возобновить работу не раньше, чем через несколько недель - СМИ
Аналитики считают, что после атаки украинских беспилотников нефтяной терминал в Усть-Луге сможет возобновить работу в течение нескольких недель или месяцев.