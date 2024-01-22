За неделю подозрение сообщили 18 предателям из разных регионов Украины

Правоохранители за прошедшую неделю сообщили о подозрении 18 коллаборационистам из разных регионов Украины. Также в суд направлено обвинение в отношении судьи-предателя из Крыма.

Об этом сообщило ГБР, пишет УНН.

Детали

За прошедшую неделю в суд был направлен один обвинительный акт в отношении судьи из Крыма, предавшей Украину.

Также сообщено о подозрении 18 перебежчикам, среди которых инспектор госучреждения "Центр пробации". Он во время оккупации Купянского района Харьковщины помогал агрессорам устанавливать свою власть.

Кроме того, в государственной измене также подозревается бывший командир корвета "Приднепровье", который сейчас воюет против Украины на стороне оккупантов.

И заочно сообщено о подозрении 16 работникам государственного учреждения "Мариупольский следственный изолятор", которые решили работать на врага.

Санкция статей государственной измены и коллаборационизма предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января