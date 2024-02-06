Экс-правоохранителю, который стал прокурором "днр", объявили подозрение в госизмене

Прокурору так называемой "генеральной прокуратуры днр" объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Донецкой области, который в 2014 году изменил присяге и перешел на службу к захватчикам.

По данным следствия, оккупационный прокурор непосредственно участвовал в пытках, незаконном лишении свободы, а также незаконном осуждении граждан Украины и иностранных граждан, выступающих на стороне Украины.

За неделю подозрение сообщили 18 предателям из разных регионов Украины

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили псевдопрокурору о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1, ч. 2 ст. 111 - государственная измена и . 1 ст. 258-3 - участие в террористической организации. - резюмировали в ведомстве.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

Дополнение

Как установила СБУ, в 2014 году фигурант занял должность в "отделе поддержания государственного обвинения главной военной прокуратуры".

Впоследствии в 2017 году мужчина перешел в "отдел поддержания государственного обвинения управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны" так называемой "генеральной прокуратуры ДНР".

Среди прочего, он подал апелляцию на неправомерно вынесенный гражданке Украины приговор за "терроризм" и добился увеличения ей срока заключения с 3 лет 8 месяцев до 5 лет 6 месяцев. Вина женщины заключалась в том, что проживая в Донецке она не стала работать на оккупантов и ездила на работу через линию разграничения на подконтрольную Украине территорию.

Напомним

Пожизненное заключение получил агент фсб, который передавал россиянам локации военной и критической инфраструктуры в Харьковской области.