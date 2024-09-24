Организовали разгон Евромайдана: ГБР передало в суд дело в отношении должностных лиц фсб, росгвардии и бывшего руководства СБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завершено досудебное расследование в отношении директора ФСБ, 19 офицеров и экс-руководителей СБУ за государственную измену и другие преступления. Обвинительный акт направлен в суд.

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении директора и 19 офицеров ФСБ, главнокомандующего войсками росгвардии рф, а также бывших Председателя, первого заместителя Председателя и начальника департамента Службы безопасности Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Отмечается, что весной работники ГБР сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах.

Также подозрения сообщены почти 20 высокопоставленным чиновникам спецслужб рф. Среди них директор федеральной службы войск росгвардии Виктор Золотов и другие генералы фсб рф.

В частности, среди обвиняемых:

  • директор фсб рф, генерал армии Александр Бортников;
  • бывший руководитель службы безопасности президента рф, в настоящее время - директор федеральной службы войск национальной гвардии рф, генерал армии Виктор Золотов;
  • начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) фсб рф генерал-полковник Алексей Седов;
  • заместитель начальника 2 службы фсб рф - начальник управления защиты конституционного строя генерал-лейтенант Алексей Жало;
  • первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя 2 службы фсб рф генерал-майор Сергей Егоров;
  • первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) фсб рф генерал-майор Владимир Павлик;
  • бывший сотрудник 2 службы фсб рф, сейчас - заместитель начальника управления фсб рф в г. москва,генерал-майор андрей яценко;
  • Глава СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Херсонской области Александр Якименко;
  • начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ, который добровольно занял должность руководителя оккупационного органа безопасности временно оккупированной территории Запорожской области Сергей Ганжа;
  • руководитель Антитеррористического центра при СБУ бывший генерал-майор и первый заместитель Председателя СБУ.

Следователи Бюро при содействии Службы безопасности Украины собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы фсб рф против Украины.

Установлено, что Бортников разработал преступный план для подавления протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения правящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы «гражданского противостояния».

Одной из ключевых задач фсб рф было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности Североатлантического альянса, поскольку это угрожало захватническим планам рф в восстановлении союзного государства и поглощении в его состав бывших советских республик

- объяснили в ГБР. 

Следователи выяснили, что отказ высшего руководства Украины от евроинтеграции был заранее спланирован РФ, поэтому были заблаговременно приняты меры для предупреждения протестных акций и разработаны сценарии их силового разгона.

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Для этого в октябре 2013 года в наше государство приезжал Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с инструктажем руководству СНБОУ, включая заместителя Секретаря Сивковича, о разгоне потенциальных протестных акций с максимальной жестокостью и применении чрезмерной силы для запугивания других активистов.

Отмечается, что по указанию главы фсб рф Бортников первым заместителем Председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени «Повышенная». Уровень террористической угрозы определен как «Потенциальная», чем протестующих по сути приравняли к потенциальным террористам.

Основаниями для таких решений служили ложные докладные записки начальника Департамента национальной государственности СБУ относительно возможных террористических угроз со стороны митингующих, согласованные Председателем СБУ.

В декабре 2013 года командующий Внутренний войск МВД Украины по указанию заместителя командующего внутренних войск россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов, для чего 12.12.2013 обратился с письмом к Министру обороны Украины о безвозмездной передаче внутренним войскам 4 миллионов патронов, 100 тысяч гранатометных выстрелов ВОГ-25, другого военного имущества

- рассказали в ГБР.

Кроме того, по указанию Директора фсб рф и по приглашению бывшего Председателя СБУ в г. Киев 13.12.2013 прибыла группа из 20 сотрудников фсб рф, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдану.

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По заданию работников фсб рф, поддержанному руководством СБУ, украинские правоохранители собирали видеозаписи, которые провоцировали социальные конфликты между участниками «Майдана» и его противниками. Материалы публиковали в сети Интернет на специально созданном Ютуб-канале и отправляли отчеты о проделанной работе в фсб.

Отмечается, что бывшие председатель СБУ и начальник ДЗНД Службы в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ их привлекли к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения.

Также они заняли руководящие «должности» в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных российской федерацией территориях Херсонской и Запорожской областей, их действия следователями ГБР дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.

В частности они обвиняются:

  • Директор фсб рф Бортников А.В. обвиняется в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине, незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины);
  • Сотрудники фсб рф - в незаконном препятствовании протестным акциям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины);
  • бывший Председатель СБУ, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ - в государственной измене по предварительному сговору группой лиц, разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям, добровольном занятии должностей в органах безопасности государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины);
  • первый заместитель Председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра - в государственной измене по предварительному сговору группой лиц, разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

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Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом Генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении директора и 19 офицеров фсб, главнокомандующего войск росгвардии рф, а также бывших Председателя, первого заместителя Председателя и начальника департамента Службы безопасности Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, обвинительный акт направлен на электронный адрес фсб рф для доведения его содержания до сведения обвиняемых

- резюмировали в ГБР.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним,

По состоянию на февраль 2024 года за четыре года расследования «дел Майдана» было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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