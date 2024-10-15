Дела Майдана: будут судить "беркутовцев", которые осуществили первые выстрелы по митингующим

В суд передан обвинительный акт в отношении трех экс-«беркутовцев» за убийства и ранения протестующих 20 февраля 2014 года в Киеве. Им инкриминируют превышение власти и умышленные убийства.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и двух милиционеров этого подразделения по делу о массовых убийствах активистов 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН. Детали Как сообщается, "беркутовцам" инкриминируется превышение власти, во исполнение явно преступного приказа, что сопровождалось насилием, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленные убийства трех человек и покушения на убийства еще трех человек. Следствие установило, что командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные 20 февраля 2014 года около 9:00 утра находились на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста. Действуя согласованно с правоохранителями из других подразделений, в частности спецроты Киевского "Беркута", они незаконно применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью. В результате этого погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести - рассказали в Офисе Генпрокурора. Эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и ранениям участников акций протеста, совершенным милиционерами спецподразделений Киевского "Беркута" - так называемой "черной ротой" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия. После этих событий обвиняемые вернулись в Севастополь, где впоследствии перешли на сторону российской федерации и способствовали аннексии полуострова, добавили в ОГП. Напомним 20 февраля 2014 года в центральной части Киева были убиты 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения. За эти преступления к уголовной ответственности привлечены 38 человек, в том числе 4 высокопоставленных чиновников и 34 правоохранителей, обвинительные акты в отношении которых переданы в суд. Из них 4 сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" осуждены, в отношении других продолжаются судебные процессы. Организовали разгон Евромайдана: ГБР передало в суд дело в отношении должностных лиц фсб, росгвардии и бывшего руководства СБУ