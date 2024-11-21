Президент в День Достоинства и Свободы: Украина всегда будет на политической карте мира
Киев • УНН
В День Достоинства и Свободы Президент Зеленский заявил о неизменности позиций Украины на политической карте мира. Он подчеркнул важность стремления украинцев к сохранению свободы и независимости.
Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы, 21 ноября, заявил, что благодаря стремлению украинцев сохранить свободу и независимость наше государство всегда будет свободным и суверенным, передает УНН.
Сегодня День Достоинства и Свободы. Помним настоящую цену свободы для Украины. И не забываем всех наших людей разных времен, которые боролись ради Украины и стали для мира образцом достоинства
Президент подчеркнул, что "благодаря людям, благодаря стремлению нашего народа сохранить для Украины свободу и независимость наше государство всегда будет на политической карте мира. Всегда свободным и суверенным".
Дополнение
Сегодня, 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Событие было учреждено указом президента в 2014 году в честь начала Оранжевой Революции и Революции достоинства.