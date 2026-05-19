Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - Премьер
Президент назначил Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета
Профессии в Украине, пользующиеся наибольшим спросом: куда подавать документы выпускникам и как проходит вступительная кампания-2026
Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину - FT
ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Дело Князева получило продолжение. Новые подозрения — судье в отставке и еще трем судьям Верховного Суда

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Подозрения получили еще четыре судьи Верховного Суда. Следствие касается взятки от владельца группы «Финансы и кредит» за решение суда.

САП и НАБУ сообщили об объявлении новых подозрений по делу о коррупции в Верховном Суде. Суд над экс-главой ВС Всеволодом Князевым уже идет, пишет УНН.

По поручению руководителя САП прокуроры при участии детективов НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о коррупции в Верховном Суде. Речь идет о: трех действующих судьях Верховного Суда; судье Верховного Суда в отставке

- сообщили в САП.

"НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда. Речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит"", - добавили в НАБУ.

В САП отметили, что судьи Большой Палаты Верховного Суда рассматривают самые сложные дела и решают исключительные правовые проблемы.

Суть дела

По версии следствия, эти лица получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Так, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний (далее – бывшие акционеры).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции Полтавского горно-обогатительного комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бэк-офиса" в Верховном Суде. В течение марта–апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл. США", - отметили в САП.

19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. "После чего в мае 2023 года 1,8 млн долл. США были распределены между председателем и судьями Верховного Суда", - сообщили в САП.

15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили во время получения второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США. 

Дело по обвинению бывшего топ-чиновника, указали в САП, сейчас слушается в ВАКС.

В НАБУ и САП не пишут напрямую, но ВАКС судит экс-главу суда Всеволода Князева.  

Как указали в САП, в июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену.

А в сентябре 2025 года – лицу, при пособничестве которого обеспечена передача средств владельцем группы "Финансы и кредит" Председателю и судьям Верховного Суда. 15 мая 2026 года обвинительный акт в отношении посредника направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

15 октября 2025 года АП ВАКС предоставила разрешение на специальное досудебное расследование по делу владельца группы "Финансы и кредит".

"Отметим, что разоблачение судей Верховного Суда, причастных к получению неправомерной выгоды в интересах владельца группы "Финансы и кредит", стало возможным после получения важных дополнительных доказательств, которые НАБУ и САП считают достаточными для привлечения этих лиц к уголовной ответственности", - подчеркнули в САП.

Следствие по делу продолжается.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Константин Жеваго
Верховный Суд Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины