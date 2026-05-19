Дело Князева получило продолжение. Новые подозрения — судье в отставке и еще трем судьям Верховного Суда
Киев • УНН
Подозрения получили еще четыре судьи Верховного Суда. Следствие касается взятки от владельца группы «Финансы и кредит» за решение суда.
САП и НАБУ сообщили об объявлении новых подозрений по делу о коррупции в Верховном Суде. Суд над экс-главой ВС Всеволодом Князевым уже идет, пишет УНН.
По поручению руководителя САП прокуроры при участии детективов НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о коррупции в Верховном Суде. Речь идет о: трех действующих судьях Верховного Суда; судье Верховного Суда в отставке
"НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда. Речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит"", - добавили в НАБУ.
В САП отметили, что судьи Большой Палаты Верховного Суда рассматривают самые сложные дела и решают исключительные правовые проблемы.
Суть дела
По версии следствия, эти лица получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Так, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний (далее – бывшие акционеры).
18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции Полтавского горно-обогатительного комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бэк-офиса" в Верховном Суде. В течение марта–апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл. США", - отметили в САП.
19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. "После чего в мае 2023 года 1,8 млн долл. США были распределены между председателем и судьями Верховного Суда", - сообщили в САП.
15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили во время получения второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США.
Дело по обвинению бывшего топ-чиновника, указали в САП, сейчас слушается в ВАКС.
В НАБУ и САП не пишут напрямую, но ВАКС судит экс-главу суда Всеволода Князева.
Как указали в САП, в июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену.
А в сентябре 2025 года – лицу, при пособничестве которого обеспечена передача средств владельцем группы "Финансы и кредит" Председателю и судьям Верховного Суда. 15 мая 2026 года обвинительный акт в отношении посредника направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.
15 октября 2025 года АП ВАКС предоставила разрешение на специальное досудебное расследование по делу владельца группы "Финансы и кредит".
"Отметим, что разоблачение судей Верховного Суда, причастных к получению неправомерной выгоды в интересах владельца группы "Финансы и кредит", стало возможным после получения важных дополнительных доказательств, которые НАБУ и САП считают достаточными для привлечения этих лиц к уголовной ответственности", - подчеркнули в САП.
Следствие по делу продолжается.
