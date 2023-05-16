Сейф и куча валюты в наличности: НАБУ показало фото с обысков по делу коррупции в Верховном Суде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. НАБУ опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.
Детали
Руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос заявили, что неправомерная выгода в размере около 2,7 млн долларов США для председателя Верховного Суда и адвоката может быть частью более широкой схемы коррупционного давления на суды.
Сообщается, что выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. А эпизод с «вознаграждением» для главы Верховного Суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит».
По словам Семена Кривоноса, НАБУ и САП "впервые разоблачили коррупцию такого уровня государственных деятелей".
Также сейчас, как сообщается, продолжаются следственные действия, целью которых является выявление как всех фигурантов конкретного эпизода, так и деятельности преступной группировки в целом. По мнению Александра Клименко, там эта преступная схема могла влиять и на другие суды Украины, поэтому ее важно было остановить здесь и сейчас.
Председатель Верховного Суда и еще одно лицо задержаны. Предварительная правовая квалификация – ч.4 ст 368, ч.4 ст.369 УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.
«Во время проведения неотложных следственных действий, была изъята часть предмета преступления, в том числе при обыске у главного фигуранта и других участников преступной группировки», - говорится в сообщении.
Дополнение
НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда.
В САП подтвердили задержание главы ВС Князева. На данный момент сообщение о подозрении ему еще не вручили.
В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".
В 2021 году Всеволода Князева избрали председателем Верховного Суда.