Сейф і купа валюти у готівці: НАБУ показало фото з обшуків у справі корупції у Верховному Суді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. НАБУ опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.
Деталі
Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос заявили, що неправомірна вигода розміром близько 2,7 млн доларів США для голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди.
Повідомляється, що виявити схему вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. А епізод із «винагородою» для голови Верховного Суду пов’язаний із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».
За словами Семена Кривоноса, НАБУ і САП "вперше викрили корупцію такого рівня державних діячів".
Також зараз, як повідомляється, тривають слідчі дії, метою яких є виявлення як всіх фігурантів конкретного епізоду, так і діяльності злочинного угруповання в цілому. На думку Олександра Клименка, там ця злочинна схема могла впливати і на інші суди України, тому її важливо було зупинити тут і зараз.
Голову Верховного Суду та ще одну особу затримано. Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст 368, ч.4 ст.369 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.
«Під час проведення невідкладних слідчих дій, було вилучено частину предмета злочину, в тому числі під обшуку у головного фігуранта та інших учасників злочинного угрупування», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду.
В САП підтвердили затримання голови ВС Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.
У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".
У 2021 році Всеволода Князєва обрали головою Верховного Суду.