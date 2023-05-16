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Корупція у Верховному Суді: у НАБУ підтвердили, що у справі фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит"

Корупція у Верховному Суді: у НАБУ підтвердили, що у справі фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Викриття факту одержання хабаря головою Верховного Суду Всеволода Князєва – це найбільш резонансніша справа за час діяльності НАБУ та САП. У справі фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит". Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу, та розповів про деталі справи, передає кореспондент УНН.

Раніше у медіа повідомлялося, що голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит», екснардепа Костянтина Жеваго.

Цитата

«Це найбільш резонансніша справа за час діяльності НАБУ та САП та найвище викриття в судовій гілці влади. Нами була отримана інформація про діяльність злочинного угрупування із залученням посередників, суддів у суддівській гілці влади зі залученням керівництва суддівської гілки влади», - розповів Кривонос.

Він повідомив, що НАБУ ухвалило рішення здійснити комплекс оперативно-технічних заходів оперативного проникнення і виконання спеціального завдання детективом піл прикриттям.

«Внаслідок проведеного комплексу заходів нами було зафіксовано низку контактів власника фінансової групи «Фінанси та кредит» з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи та адвокатом даного адвокатського об'єднання вони домовилися про передачу неправомірно вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення необхідного для цього підприємця рішення», - сказав Кривонос.

За його словами, за кілька днів після встановлення контакту 15 березня мало відбутися засідання по даній справі. Проте це засідання було перенесено для того, щоб можна було відтягнути час для акумулювання певних коштів, для досягнення домовленості. В результаті засідання було перенесено на іншу дату.

«Вже паралельно почало відбуватися акумулювання коштів від бізнесмена до адвоката. Вже 19 квітня Верховним Судом було ухвалено рішення й після цього на початку травня адвокат, який є учасником цього злочинного угрупування отримав від керівництва Верховного Суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угрупування суддів», - розповів Кривонос.

Кривонос зазначив, що 3 травня була отримана перша частина неправомірної вигоди, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому, був зафіксований керівник ВС.

«Під час проведення невідкладних слідчих дій, обшуків за місцем проживання фігурантів, на робочих місцях, було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують також діяльність цієї злочинної організації», - сказав Кривонос.

Доповнення

НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду.

В САП підтвердили затримання голови ВС Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

У 2021 році Всеволода Князєва обрали новим головою Верховного Суду.

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