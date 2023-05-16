Спіймали на хабарі: голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь олігарха Жеваго - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова Верховного суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Про це пише видання "Дзеркало тижня" за даними, отриманими від джерела в НАБУ, передає УНН.
Деталі
Національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря. Як повідомляє "Дзеркало тижня" посилаючись на власні джерела в НАБУ, суддю було затримано.
За даними джерела, гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.
Так, Велика Палата Верховного Суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Зазначається, що обшуки також проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу.
Очікується, що всі деталі справи в НАБУ нададуть сьогодні, 16 травня.
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Нагадаємо
Верховний Суд скликав позачергове засідання Пленуму на тлі інформації щодо одержання хабаря Головою Верховного Суду.