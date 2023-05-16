Поймали на взятке: глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу олигарха Жеваго - СМИ

Детали

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки. Как сообщает "Зеркало недели" ссылаясь на собственные источники в НАБУ, судья был задержан.

По данным источника, деньги Князев получал от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Так, Большая Палата Верховного Суда рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Отмечается, что обыски также проходят у еще 18 судей ВС Украины, которые слушали указанное дело.

Ожидается, что все детали дела в НАБУ предоставят сегодня, 16 мая.

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Напомним

Верховный Суд созвал внеочередное заседание Пленума на фоне информации о получении взятки Председателем Верховного Суда.