Поймали на взятке: глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу олигарха Жеваго - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Председатель Верховного суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. Об этом пишет издание "Зеркало недели" по данным, полученным от источника в НАБУ, передает УНН.
Детали
Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки. Как сообщает "Зеркало недели" ссылаясь на собственные источники в НАБУ, судья был задержан.
По данным источника, деньги Князев получал от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.
Так, Большая Палата Верховного Суда рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Отмечается, что обыски также проходят у еще 18 судей ВС Украины, которые слушали указанное дело.
Ожидается, что все детали дела в НАБУ предоставят сегодня, 16 мая.
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Напомним
Верховный Суд созвал внеочередное заседание Пленума на фоне информации о получении взятки Председателем Верховного Суда.