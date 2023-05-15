Спіймали на хабарі: Верховний Суд скликав позачергове засідання Пленуму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховний Суд скликав позачергове засідання Пленуму на тлі інформації щодо одержання хабаря Головою Верховного Суду. Про це пише УНН з посиланням на заяву Суду.
Цитата
"Шановні судді Верховного Суду!
У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково.
Секретар Пленуму Верховного Суду Луспеник Д.Д.", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Ввечері 15 травня, НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді України, а саме схеми щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.