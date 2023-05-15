Поймали на взятке: Верховный Суд созвал внеочередное заседание Пленума
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховный Суд созвал внеочередное заседание Пленума на фоне информации о получении взятки Председателем Верховного Суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Суда.
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"Уважаемые судьи Верховного Суда!
В связи с событиями, происходящими вокруг Председателя ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно.
Секретарь Пленума Верховного Суда Луспеник Д.Д.", - говорится в сообщении.
Дополнение
Вечером 15 мая, НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупции в Верховном Суде Украины, а именно схемы по получению неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.