Поймали на взятке: Верховный Суд созвал внеочередное заседание Пленума

Цитата

"Уважаемые судьи Верховного Суда!

В связи с событиями, происходящими вокруг Председателя ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно.



Секретарь Пленума Верховного Суда Луспеник Д.Д.", - говорится в сообщении.

Дополнение

Вечером 15 мая, НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупции в Верховном Суде Украины, а именно схемы по получению неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.