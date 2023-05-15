НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду. Про це пише УНН з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
Деталі
Так, зазначається, що НАБУ та САП було викрито факт отримання неправомірної вигоди керівництвом Верховного Суду.
"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді України, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Як повідомляється, наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Всі деталі нададуть згодом.
Що відомо про Князева
Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.
Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року — суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 — суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.
В 2021 році Всеволода Князєва обрали новим головою Верховного Суду.