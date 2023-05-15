НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Детали
Так, отмечается, что НАБУ и САП был разоблачен факт получения неправомерной выгоды руководством Верховного Суда.
"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда", - говорится в сообщении НАБУ.
Как сообщается, сейчас проводятся неотложные следственные действия. Все детали предоставят позже.
Что известно о Князеве
Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.
Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года — судьёй Николаевского областного административного суда. С 2015 по 2017 год был председателем этого суда. С ноября 2017 — судья Верховного Суда и секретарь Большой палаты ВС.
В 2021 году Всеволода Князева избрали новым председателем Верховного Суда.