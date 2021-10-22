Всеволода Князєва обрали новим головою Верховного Суду: хто він і чим займався раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Пленум Верховного Суду обрав новим головою судової інстанції секретаря Великої палати Всеволода Князєва. Про це пише УНН з посиланням засідання пленуму.
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“Пленум Верховного Суду постановляє обрати головою Верховного Суду строком на 4 роки з 1 грудня 2021 року суддю Верховного Суду Князева Всеволода Сергійовича”, — йшлося на пленумі.
Деталі
Відзначимо, що на посаду його призначили шляхом таємного голосування.
“Присягаю сумлінно, чесно, неупереджено, здійснювати повноваження члена Вищої Ради Правосуддя для забезпечення незалежності судової влади...”, — заявив Князєв під час складаня присяги.
Що відомо про Князева
Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.
Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року — суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 — суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.