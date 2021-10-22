Всеволода Князєва обрали новим головою Верховного Суду: хто він і чим займався раніше

Цитата

“Пленум Верховного Суду постановляє обрати головою Верховного Суду строком на 4 роки з 1 грудня 2021 року суддю Верховного Суду Князева Всеволода Сергійовича”, — йшлося на пленумі.

Деталі

Відзначимо, що на посаду його призначили шляхом таємного голосування.

“Присягаю сумлінно, чесно, неупереджено, здійснювати повноваження члена Вищої Ради Правосуддя для забезпечення незалежності судової влади...”, — заявив Князєв під час складаня присяги.

Що відомо про Князева

Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року — суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 — суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.