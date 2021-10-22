Всеволода Князева избрали новым председателем Верховного Суда: кто он и чем занимался раньше
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пленум Верховного Суда избрал новым председателем судебной инстанции секретаря Палаты Всеволода Князева. Об этом пишет УНН со ссылкой заседания пленума.
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"Пленум Верховного Суда постановил избрать председателем Верховного Суда сроком на 4 года с 1 декабря 2021 года судью Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича", - говорилось на пленуме.
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Отметим, что на должность его назначили путем тайного голосования.
"Клянусь добросовестно, честно, беспристрастно, осуществлять полномочия члена Высшего Совета Правосудия для обеспечения независимости судебной власти ...", - заявил Князев во время складной присяги.
Что известно о Князеве
Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.
Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года - судьей Николаевского областного административного суда. С 2015 по 2017 год был председателем этого суда. С ноября 2017 - судья Верховного Суда и секретарь Палаты ВС.