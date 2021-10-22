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Всеволода Князева избрали новым председателем Верховного Суда: кто он и чем занимался раньше

Киев • УНН

 • 51727 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пленум Верховного Суда избрал новым председателем судебной инстанции секретаря Палаты Всеволода Князева. Об этом пишет УНН со ссылкой заседания пленума.

Всеволода Князева избрали новым председателем Верховного Суда: кто он и чем занимался раньше

Цитата

"Пленум Верховного Суда постановил избрать председателем Верховного Суда сроком на 4 года с 1 декабря 2021 года судью Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича", - говорилось на пленуме.

Детали

Отметим, что на должность его назначили путем тайного голосования.

"Клянусь добросовестно, честно, беспристрастно, осуществлять полномочия члена Высшего Совета Правосудия для обеспечения независимости судебной власти ...", - заявил Князев во время складной присяги.

Что известно о Князеве

Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года - судьей Николаевского областного административного суда. С 2015 по 2017 год был председателем этого суда. С ноября 2017 - судья Верховного Суда и секретарь Палаты ВС.

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