Корупція у Верховному Суді: в САП підтвердили затримання голови ВС Князєва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Загалом затримано двох фігурантів справи щодо корупції у ВС. Повідомлення про підозру ще не вручені, але вони готуються, вказали у САП, передає УНН.
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«На цей час затримано голову Верховного Суду, і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб щодо їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (повідомлення про підозру – ред.), оскільки Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє і дає нам 24 години для повідомлення про підозру. Повідомлення про підозру готується і буде вручено», - сказав начальник відділу САП Олександр Омельченко під час брифінгу.
Керівник САП Олександр Клименко додав, що слідчі дії ще тривають.
«Тобто на даний момент проводяться слідчі дії з суддями, у тому числі з посередниками, які виступали в цій схемі, тому на даний час ще не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані», - розповів Клименко.
Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що кошти також передані та вилучені в учасників злочинної організації.
Доповнення
НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду.
Всеволода Князєва обрали головою Верховного Суду у 2021 році.