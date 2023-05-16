Коррупция в Верховном Суде: в САП подтвердили задержание главы ВС Князева

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«В настоящее время задержан председатель Верховного Суда, и принимаются меры по проверке других лиц относительно их причастности к уголовному правонарушению. В настоящее время еще не вручили (сообщение о подозрении – ред.), поскольку Уголовный процессуальный кодекс позволяет и дает нам 24 часа для сообщения о подозрении. Сообщение о подозрении готовится и будет вручено», - сказал начальник отдела САП Александр Омельченко во время брифинга.

Руководитель САП Александр Клименко добавил, что следственные действия еще продолжаются.

«То есть на данный момент проводятся следственные действия с судьями, в том числе с посредниками, которые выступали в этой схеме, поэтому в настоящее время еще не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны», - рассказал Клименко.

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что средства также переданы и изъяты у участников преступной организации.

Дополнение

НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда.

Всеволода Князева избрали председателем Верховного Суда в 2021 году.