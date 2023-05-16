Коррупция в Верховном Суде: в НАБУ подтвердили, что в деле фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит"

Ранее в медиа сообщалось, что председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит», экс-нардепа Константина Жеваго.

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«Это наиболее резонансное дело за время деятельности НАБУ и САП и самое высокое разоблачение в судебной ветви власти. Нами была получена информация о деятельности преступной группировки с привлечением посредников, судей в судейской ветви власти с привлечением руководства судейской ветви власти», - рассказал Кривонос.

Он сообщил, что НАБУ приняло решение осуществить комплекс оперативно-технических мероприятий оперативного проникновения и выполнения специального задания детективом под прикрытием.

«В результате проведенного комплекса мероприятий нами был зафиксирован ряд контактов владельца финансовой группы «Финансы и кредит» с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности. По договоренности между владельцем этой группы и адвокатом данного адвокатского объединения они договорились о передаче неправомерной выгоды в пользу высокопоставленных чиновников суда за принятие необходимого для этого предпринимателя решения», - сказал Кривонос.

По его словам, через несколько дней после установления контакта 15 марта должно было состояться заседание по данному делу. Однако это заседание было перенесено для того, чтобы можно было оттянуть время для аккумулирования определенных средств, для достижения договоренности. В результате заседание было перенесено на другую дату.

«Уже параллельно начало происходить аккумулирование средств от бизнесмена к адвокату. Уже 19 апреля Верховным Судом было принято решение и после этого в начале мая адвокат, который является участником этой преступной группировки получил от руководства Верховного Суда указание о распределении этой неправомерной выгоды среди участников преступной группировки судей», - рассказал Кривонос.

Кривонос отметил, что 3 мая была получена первая часть неправомерной выгоды, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем, был зафиксирован руководитель ВС.

«Во время проведения неотложных следственных действий, обысков по месту жительства фигурантов, на рабочих местах, была изъята значительная сумма средств, добыты доказательства, которые дополнительно подтверждают также деятельность этой преступной организации», - сказал Кривонос.

Дополнение

НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда.

В САП подтвердили задержание главы ВС Князева. На данный момент сообщение о подозрении ему еще не вручили.

В 2021 году Всеволода Князева избрали новым председателем Верховного Суда.