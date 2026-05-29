Высший совет правосудия отстранил трех судей Верховного Суда по делу о коррупции

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия трех судей Верховного Суда, подозреваемых по делу о коррупции в Верховном Суде. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 29 мая 2026 года ВСП удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Высший совет правосудия отстранил судей от осуществления правосудия до 19 июля 2026 года — говорится в сообщении.

В САП напомнили, что речь идет о уголовном производстве относительно коррупции в Верховном Суде.

В то же время в прокуратуре подчеркнули, что согласно Конституции Украины лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

