В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается

Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после заседания правительства, передает УНН.

Детали

Как сообщила премьер, отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Впрочем, изменения не применяются к высшим должностным лицам государства, ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям, в частности для членов Кабмина, руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка, а также для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства — подчеркнула Свириденко.