ФГИУ через суд инициирует возвращение "трубы Медведчука" под контроль государства

Фонд госимущества Украины обратился в ВАКС с ходатайством об отмене арестов на "трубу Медведчука" для возвращения актива под контроль государства. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ, передает УНН.

Фонд госимущества Украины инициировал отмену арестов с украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - актива, который годами связывали с окружением Виктора Медведчука - говорится в сообщении.

Речь идет о стратегическом объекте в составе:

более 1400 км нефтепродуктопровода;

насосных станций;

резервуаров;

производственных комплексов и технологической инфраструктуры.

Украинские суды уже подтвердили право собственности государства на это имущество, включая Верховный Суд. Теперь Фонд госимущества обратился в ВАКС с ходатайством об отмене арестов, наложенных в 2021 и 2023 годах, так как после возвращения актива государству необходимость в дальнейших ограничениях отпала. После снятия указанных арестов Фонд планирует передать актив в управление АО "Укртранснафта" для полноценной работы в интересах государства - сообщили в ФГИУ.

Напомним

Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Украинскую часть нефтепровода определенное время контролировал экс-нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.