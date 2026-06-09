ФГИУ через суд инициирует возвращение "трубы Медведчука" под контроль государства
Киев • УНН
Фонд госимущества обратился в ВАКС относительно отмены арестов на нефтепровод Самара — Западное направление. После этого актив передадут Укртранснафте.
Фонд госимущества Украины обратился в ВАКС с ходатайством об отмене арестов на "трубу Медведчука" для возвращения актива под контроль государства. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ, передает УНН.
Фонд госимущества Украины инициировал отмену арестов с украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - актива, который годами связывали с окружением Виктора Медведчука
Речь идет о стратегическом объекте в составе:
- более 1400 км нефтепродуктопровода;
- насосных станций;
- резервуаров;
- производственных комплексов и технологической инфраструктуры.
Украинские суды уже подтвердили право собственности государства на это имущество, включая Верховный Суд. Теперь Фонд госимущества обратился в ВАКС с ходатайством об отмене арестов, наложенных в 2021 и 2023 годах, так как после возвращения актива государству необходимость в дальнейших ограничениях отпала. После снятия указанных арестов Фонд планирует передать актив в управление АО "Укртранснафта" для полноценной работы в интересах государства
Напомним
Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Украинскую часть нефтепровода определенное время контролировал экс-нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.