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ФГИУ через суд инициирует возвращение "трубы Медведчука" под контроль государства

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Фонд госимущества обратился в ВАКС относительно отмены арестов на нефтепровод Самара — Западное направление. После этого актив передадут Укртранснафте.

ФГИУ через суд инициирует возвращение "трубы Медведчука" под контроль государства

Фонд госимущества Украины обратился в ВАКС с ходатайством об отмене арестов на "трубу Медведчука" для возвращения актива под контроль государства. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ, передает УНН

Фонд госимущества Украины инициировал отмену арестов с украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - актива, который годами связывали с окружением Виктора Медведчука 

- говорится в сообщении. 

Речь идет о стратегическом объекте в составе:

  • более 1400 км нефтепродуктопровода;
    • насосных станций;
      • резервуаров;
        • производственных комплексов и технологической инфраструктуры.

          Украинские суды уже подтвердили право собственности государства на это имущество, включая Верховный Суд. Теперь Фонд госимущества обратился в ВАКС с ходатайством об отмене арестов, наложенных в 2021 и 2023 годах, так как после возвращения актива государству необходимость в дальнейших ограничениях отпала. После снятия указанных арестов Фонд планирует передать актив в управление АО "Укртранснафта" для полноценной работы в интересах государства 

          - сообщили в ФГИУ. 

          Напомним 

          Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Украинскую часть нефтепровода определенное время контролировал экс-нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.  

          Павел Башинский

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