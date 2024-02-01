Україна остаточно повернула в державну власність "трубу Медведчука" - Фонд держмайна
Київ • УНН
Верховний Суд визнав право власності держави на українську частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", широко відомого як "труба Медведчука".
Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Українську частину нафтопроводу певний час контролював екс-нардеп від "опзж" віктор медведчук. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову Фонду держмайна Віталія Коваля.
В справі по "трубі Медведчука" поставлено крапку. Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Цей актив загальновідомий, як "труба Медведчука"
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Він нагадав, що нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".
Україна намагалась повернути частину нафтопроводу у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив. З 2021 року він знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта".
У 2021 ФДМУ подав позов до господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.
"У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно", - вказав Коваль.
За його словами, наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.