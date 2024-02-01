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Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества

Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 10:33  •  91814 просмотра

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Верховный Суд признал право собственности государства на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", широко известного как "труба Медведчука".

Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Украинскую часть нефтепровода некоторое время контролировал экс-нардеп от "опзж" Виктор Медведчук.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Фонда госимущества Виталия Коваля. 

В деле по "трубе Медведчука" поставлена точка. Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Этот актив общеизвестен, как "труба Медведчука"

- написал Коваль в Telegram.

Детали 

Он напомнил, что нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность. Однако много лет им пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

Украина пыталась вернуть часть нефтепровода в государственную собственность с 2011 года. В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование обстоятельств передачи права собственности на трубопровод. По результатам расследования, Высший антикоррупционный суд арестовал актив. С 2021 года он находится в управлении АО "Укртранснафта". 

В 2021 ФГИУ подал иск в хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод. 

"В июне 2023 года суд стал на сторону Фонда. А вчера Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом Украина отстояла свое право на это имущество", - указал Коваль. 

По его словам, сейчас продолжается регистрация права собственности государства на трубопровод.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика
Україна остаточно повернула в державну власність "трубу Медведчука" - Фонд держмайна
Ukraine finally returns "Medvedchuk's pipe" to state ownership - State Property Fund
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Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества

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