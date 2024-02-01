Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества

Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Украинскую часть нефтепровода некоторое время контролировал экс-нардеп от "опзж" Виктор Медведчук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Фонда госимущества Виталия Коваля.

В деле по "трубе Медведчука" поставлена точка. Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Этот актив общеизвестен, как "труба Медведчука" - написал Коваль в Telegram.

Детали

Он напомнил, что нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность. Однако много лет им пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

Украина пыталась вернуть часть нефтепровода в государственную собственность с 2011 года. В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование обстоятельств передачи права собственности на трубопровод. По результатам расследования, Высший антикоррупционный суд арестовал актив. С 2021 года он находится в управлении АО "Укртранснафта".

В 2021 ФГИУ подал иск в хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод.

"В июне 2023 года суд стал на сторону Фонда. А вчера Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом Украина отстояла свое право на это имущество", - указал Коваль.

По его словам, сейчас продолжается регистрация права собственности государства на трубопровод.