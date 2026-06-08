ВАКС утвердил соглашение с экс-главой Верховного Суда Князевым: что оно предусматривает
Киев • УНН
ВАКС приговорил Князева к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-глава Верховного Суда признал вину и направит более миллиона долларов на нужды ВСУ.
Высший антикоррупционный суд 8 июня 2026 года утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Чиновник был разоблачен в мае 2023 года на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, бывший председатель Верховного Суда полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, а также согласился дать обличительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества.
Приговором ВАКС экс-председатель Верховного Суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
В качестве наказания суд назначил бывшему чиновнику:
- 5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года;
- конфискацию квартиры и дома;
- конфискацию более 200 тыс. долларов США личных сбережений;
- спецконфискацию 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.
Кроме того, по согласию сторон бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев направит 1 104 600 долларов США на поддержку Вооруженных сил Украины через благотворительный фонд "Вернись живым".
Соглашение ставит точку в этом длительном процессе: топ-чиновник официально признал свою вину, его виновность доказана, он получил реальное наказание. Кроме того, благодаря соглашению государство получило мощный экономический эффект: бюджет страны пополнился на 2 554 300 долларов США. Это более 113 млн гривен!
Напомним
Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса в деле, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение".
Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.
Отмечается, что 3 мая 2023 года участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда, кроме того, чиновник был задержан.