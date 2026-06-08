ВАКС утвердил соглашение с экс-главой Верховного Суда Князевым: что оно предусматривает

Высший антикоррупционный суд 8 июня 2026 года утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Чиновник был разоблачен в мае 2023 года на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, бывший председатель Верховного Суда полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, а также согласился дать обличительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества.

Приговором ВАКС экс-председатель Верховного Суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В качестве наказания суд назначил бывшему чиновнику:

- 5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года;

- конфискацию квартиры и дома;

- конфискацию более 200 тыс. долларов США личных сбережений;

- спецконфискацию 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Кроме того, по согласию сторон бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев направит 1 104 600 долларов США на поддержку Вооруженных сил Украины через благотворительный фонд "Вернись живым".

Соглашение ставит точку в этом длительном процессе: топ-чиновник официально признал свою вину, его виновность доказана, он получил реальное наказание. Кроме того, благодаря соглашению государство получило мощный экономический эффект: бюджет страны пополнился на 2 554 300 долларов США. Это более 113 млн гривен! – говорится в сообщении САП.

Напомним

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса в деле, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение".

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая 2023 года участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда, кроме того, чиновник был задержан.