10989 просмотра
Цукерман подал судебный иск против Зеленского, но суд оставил его без движения

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Александр Цукерман решил обжаловать санкции Зеленского в Верховном Суде. Иск оставили без движения из-за отсутствия обоснования нарушений прав истца.

Фигурант "дела Мидас" Александр Цукерман подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда против Президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа, согласно которому против Цукермана были введены санкции. В свою очередь суд оставил заявление без движения, так как из содержания искового заявления не усматривается надлежащего обоснования, какие права, свободы или интересы нарушаются в отношении Цукермана, передает УНН

Детали 

Исковое заявление под номером 990/184/26 Цукерман подал 15 мая. В иске Цукерман требует признать противоправным указ Президента Украины №843/2025 от 13.11.2025 года, согласно которому на Тимура Миндича и Александра Цукермана были наложены санкции. 

Однако, уже 19 мая Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал Цукерману в открытии иска и постановил оставить заявление без движения. 

В определении указывается, что Цукерман просил через адвоката признать противоправным, недействительным и отменить указ Президента в части введения санкций против него. 

В обоснование исковых требований представитель истца отметил, что санкции могут применяться к иностранным государствам, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам, находящимся под контролем иностранных лиц, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, тогда как в отношении граждан Украины их применение допускается только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом. 

Учитывая указанное, применение к истцу санкций, по его мнению, противоречит требованиям закона Украины "О санкциях", поскольку истец не входит в круг лиц, к которым могут быть применены соответствующие ограничительные меры, а также не подпадает под случаи, при которых допускается их применение к гражданам Украины.

Проверив материалы искового заявления, судом установлено, что оно не соответствует требованиям 

- говорится в определении. 

В исковом заявлении представитель истца указал, что примененные к истцу санкции в виде блокирования активов, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановления выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничения торговых операций, запрета сделок с ценными бумагами, запрета увеличения уставного капитала хозяйственных обществ, запрета приобретения в собственность земельных участков ограничивают истца в реализации права собственности.

Однако из содержания поданного искового заявления не усматривается надлежащего обоснования относительно других примененных к истцу санкций, а именно не указано, какие права, свободы или интересы истца нарушаются каждой из соответствующих ограничительных мер, в чем конкретно заключается такое нарушение и каким образом применение этих санкций влияет на его правовое положение. При таких обстоятельствах, исковое заявление необходимо оставить без движения и установить истцу десятидневный срок со дня получения копии указанного определения суда для устранения его недостатков путем подачи искового заявления в новой редакции с указанием обоснований нарушения обжалуемым указом прав, свобод, интересов истца 

- говорится в определении суда. 

Напомним 

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. 

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Павел Башинский

