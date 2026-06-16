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Обвинительный акт в отношении владельца группы “Финансы и кредит” Жеваго передали в суд

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

САП направила в суд дело Жеваго о подкупе судей Верховного Суда. Его обвиняют в предоставлении 2,7 млн долларов за решение в пользу бизнеса.

Обвинительный акт в отношении владельца группы “Финансы и кредит” Жеваго передали в суд

САП направила в суд обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю и судьям Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН

16 июня 2026 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит". Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю и судьям Верховного Суда 

- говорится в сообщении. 

В САП имени фигуранта не указывают, однако по материалам дела, речь идет о Константине Жеваго. 

В прокуратуре рассказали, что САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена – владельца группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность, а оно – предоставить их в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19 % акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Спустя 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта – апреля 2023 года бизнесмен при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц передал адвокату 2,7 млн долл.

Верховный Суд 19 апреля 2023 года принял решение в пользу бизнесмена.

После этого 3 и 15 мая 2023 года бизнесмен при пособничестве третьих лиц предоставил неправомерную выгоду председателю Верховного Суда.

15 мая 2023 года председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены во время получения второго транша в размере 450 тыс. долл. США.

В августе 2023 года о подозрении сообщили бизнесмену, а в сентябре 2025 года – пособнику.

На данный момент обвинительный акт в отношении бизнесмена направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напомним

Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа-бенефициара банка "Финансы и Кредит".

Высший антикоррупционный суд 8 июня 2026 года утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Чиновник был разоблачен в мае 2023 года на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Законы
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Константин Жеваго
Верховный Суд Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины