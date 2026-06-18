Верховный Суд принял окончательное решение в отношении экс-главы ОАСК Павла Вовка

$44.810.0251.930.01
ukenru
11:13 • 5814 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
11:07 • 12703 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15% и готов к ее повышению
10:32 • 12397 просмотра
Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы
06:58 • 18487 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
06:53 • 25412 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
18 июня, 05:31 • 20710 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 32090 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 85206 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 48386 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 44253 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
47%
751мм
Популярные новости
Что празднуют 18 июня в Украине и мире18 июня, 03:00 • 24819 просмотра
В российском Гуково после атаки дронов горит нефтебаза – ASTRAVideo18 июня, 03:15 • 20969 просмотра
Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана18 июня, 03:38 • 17587 просмотра
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo18 июня, 04:25 • 33712 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 15835 просмотра
публикации
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 12524 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 16036 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 85206 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 52752 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 50900 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Пит Хегсетх
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo07:46 • 11865 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 28939 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 31957 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 39752 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 40948 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
Техника
Социальная сеть
Отопление

Верховный Суд принял окончательное решение в отношении экс-главы ОАСК Павла Вовка

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Верховный Суд оставил в силе решение ВСП об увольнении экс-главы ОАСК Павла Вовка. Жалобу судьи на дисциплинарное взыскание отклонили без удовлетворения.

Верховный Суд принял окончательное решение в отношении экс-главы ОАСК Павла Вовка

Большая Палата Верховного Суда Украины оставила в силе решение Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности бывшего главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Детали

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела жалобу бывшего главы Окружного административного суда города Киева на решение Высшего совета правосудия, которым ВСП оставил без изменений решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи ОАСК и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности судьи

- говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения жалобы было принято постановление: жалобу судьи на решение ВСП оставить без удовлетворения, а само решение ВСП - без изменений.

Контекст

Высший совет правосудия уволил Павла Вовка с должности судьи уже ликвидированного Окружного административного суда города Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Это произошло в марте прошлого года.

До этого Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка не подтвердившим способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Напомним

Высший совет правосудия уволил Алену Мазур с должности судьи уже ликвидированного Окружного административного суда города Киева.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Законы
Верховный Суд Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев