Верховный Суд принял окончательное решение в отношении экс-главы ОАСК Павла Вовка

Большая Палата Верховного Суда Украины оставила в силе решение Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности бывшего главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Детали

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела жалобу бывшего главы Окружного административного суда города Киева на решение Высшего совета правосудия, которым ВСП оставил без изменений решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи ОАСК и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности судьи - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения жалобы было принято постановление: жалобу судьи на решение ВСП оставить без удовлетворения, а само решение ВСП - без изменений.

Контекст

Высший совет правосудия уволил Павла Вовка с должности судьи уже ликвидированного Окружного административного суда города Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Это произошло в марте прошлого года.

До этого Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка не подтвердившим способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Напомним

Высший совет правосудия уволил Алену Мазур с должности судьи уже ликвидированного Окружного административного суда города Киева.