Президент підписав закон про ліквідацію ОАСК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Про це йдеться у відповідному документі на сайті парламенту, передає УНН.
Деталі
Ввечері 13 грудня на сайті парламенту з’явилось повідомлення, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.
На сторінці законопроєкту з’явився надпис, що його повернуто до парламенту з підписом президента.
Доповнення
12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт № 5369 “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”, про що повідомив нардеп “Слуги народу” та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook.
В ОАСК відповіли, що “в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергетичній сфері, а у разі прийняття закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і передачі 60 тис. справ та матеріалів новоствореному суду, позивачу годі й сподіватись на вирішення спору у розумні строки”.
І що судді Окружного адміністративного суду міста Києва у своїй діяльності дотримуються положень чинного законодавства, тому, “у випадку голосування за вищезгадний проект закону та його підписання, будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства”.