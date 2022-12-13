Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада проголосувала законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков у Facebook, передає УНН.
Цитата
«ОАСК ліквідували», - написав Жернаков.
Рішення, за оприлюдненими даними, підтримали 310 нардепів, утримались - двоє.
Доповнення
12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду", про що повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook.
В ОАСК відповіли, що "в умовах воєнного стану та складної ситуації в енергетичній сфері, а у разі прийняття закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і передачі 60 тис. справ та матеріалів новоствореному суду, позивачу годі й сподіватись на вирішення спору у розумні строки".
І що судді Окружного адміністративного суду міста Києва у своїй діяльності дотримуються положень чинного законодавства, тому, "у випадку голосування за вищезгадний проект закону та його підписання, будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства".