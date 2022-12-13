Совет проголосовал за ликвидацию ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада проголосовала законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщил глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в Facebook, передает УНН.
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«ОАСК ликвидировали», – написал Жернаков.
Решения, по обнародованным данным, поддержали 310 нардепов, воздержались – двое.
Дополнение
12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда", о чем сообщил нардеп "Слуги народа" и член комитета Рады по правовой политике Роман Бабий в Facebook.
В ОАСК ответили, что "в условиях военного положения и сложной ситуации в энергетической сфере, а в случае принятия закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и передачи 60 тыс. дел и материалов новосозданному суду, истцу не стоит и надеяться на разрешение спора в разумные сроки".
И что судьи Окружного административного суда города Киева в своей деятельности придерживаются положений действующего законодательства, поэтому "в случае голосования за вышеупомянутый проект закона и его подписания будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства".