Президент подписал закон о ликвидации ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте парламента, передает УНН.
Детали
Вечером 13 декабря на сайте парламента появилось сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК и образования Киевского городского окружного административного суда.
На странице законопроекта появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента.
Дополнение
12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект № 5369 “О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда”, о чем сообщил нардеп “Слуги народа” и член комитета Совета по вопросам правовой политики Роман Бабий в Facebook.
В ОАСК ответили, что “в условиях военного положения и сложной ситуации в энергетической сфере, а в случае принятия закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и передачи 60 тыс. дел и материалов вновь суду, истцу и надеяться на разрешения спора в разумные сроки”.
И что судьи Окружного административного суда города Киева в своей деятельности придерживаются положений действующего законодательства, поэтому “в случае голосования за вышеупомянутый проект закона и его подписания, будут действовать согласно предписаний Конституции Украины и профильного законодательства”.