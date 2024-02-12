ВККС визнала Павла Вовка невідповідним посаді у Верховному Суді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала суддю Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВККС.

"Комісія вирішила визнати Вовка Павла Вячеславовича таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин", - ідеться в повідомленні.

Вовк хотів стати суддею Верховного Суду.

Доповнення

17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ було повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством було встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

У 2020 році Київський апеляційний суд підтвердив рішення про те, що Павло Вовк не є підозрюваним у справі так званих "плівок ОАСК", яку розслідує НАБУ.

У червні 2022 року справу про "плівки Вовка" передали до суду.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

У грудні 2022 року США запровадили санкції щодо Вовка за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси.