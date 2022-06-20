Справу про "плівки Вовка" передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Обвинувальний акт стосовно 11 осіб у справі про зловживання в ОАСК, яку ще називають справою "плівок Вовка", скеровано до суду, повідомили у НАБУ, пише УНН.
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"17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду міста Києва у змові з низкою інших осіб", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Серед обвинувачених:
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- голова ОАСК Павло Вовк (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);
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- заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
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- заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
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- чотири судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
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- голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);
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- фізична особа адвокат, ексчлен ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
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- суддя ВАСУ у відставці, ексчлен ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
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- фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України).
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За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
"Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл", - вказали у НАБУ.
Доповнення
Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора. У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення.
Так, за даними НБУ, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. При цьому, голова та судді ОАСК неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування, вказали у бюро.
Окрім того, враховуючи затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно, додали у НАБУ.