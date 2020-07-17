Офіційно: голові Окружного адмінсуду Вовку повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва (далі — ОАСК), його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
“Так слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі”, — зазначається в повідомленні.
За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.
“Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.
Наголошується, що слідство у справі триває.
Раніше повідомлялося, що в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки у “справах Майдану”.