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Официально: главе Окружного админсуда Вовку сообщено о подозрении

Официально: главе Окружного админсуда Вовку сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 23674 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

"17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе Окружного административного суда города Киева (далее - ОАСК), его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас идет процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

"Так, следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суда с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Отмечается, что следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева проводились обыски в "делах Майдана".

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