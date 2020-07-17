В ОАСК тривають обшуки у "справах Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва проводяться обшуки у "справах Майдану". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану", - йдеться в повідомленні.
ОАСК наголосив, що вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду міста Кропивницького).
"Починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва в такий спосіб", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх суддів одного з районних судів Черкас через протиправне переслідування учасників мітингів та зборів у місті Черкаси в січні 2014 року.