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В ОАСК тривають обшуки у "справах Майдану"

В ОАСК тривають обшуки у "справах Майдану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва проводяться обшуки у "справах Майдану". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану", - йдеться в повідомленні.

ОАСК наголосив, що вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду міста Кропивницького).

"Починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва в такий спосіб", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх суддів одного з районних судів Черкас через протиправне переслідування учасників мітингів та зборів у місті Черкаси в січні 2014 року.

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