В ОАСК продолжаются обыски в "делах Майдана"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Окружном административном суде Киева проводятся обыски в "делах Майдана". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование "дел Майдана", - говорится в сообщении.
ОАСК отметил, что в очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда города Кропивницкого).
"Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом", - отмечается в сообщении.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс из-за противоправного преследования участников митингов и собраний в городе Черкассы в январе 2014 года.