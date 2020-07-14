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Справи Майдану: черкаських екссуддів судитимуть за протиправне переслідування учасників мітингів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх суддів одного з районних судів Черкас через протиправне переслідування учасників мітингів та зборів у місті Черкаси в січні 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх суддів одного з районних судів міста Черкаси за фактами протидії протестним акціям шляхом протиправного переслідування учасників мітингів та зборів у місті Черкасах в січні 2014 року", - сказано у повідомленні.

Як зазначено, обвинуваченим інкримінуються постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, завідомо незаконні арешти, які спричинили тяжкі наслідки та вчинені за попередньою змовою групою осіб, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів (ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

За даними слідства, у січні 2014 року судді винесли неправосудні рішення стосовно 17 учасників акцій про обрання їм запобіжних заходів – 14 із них взяли під варту, 3 – помістили під домашній арешт, в результаті чого затриманих було незаконно позбавлено волі.

"Рішення приймались без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень задля перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зборів та мітингів в місті Черкасах та інших регіонах", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого головному управлінню МВС України у місті Києві, яких підозрюють у насильницькому розгоні протестувальників на Майдані Незалежності у 2013 році. 

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