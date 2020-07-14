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Дела Майдана: черкасских экс-суддей будут судить за противоправное преследование участников митингов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс из-за противоправного преследования участников митингов и собраний в городе Черкассы в январе 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении двух бывших судей одного из районных судов города Черкассы по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследование участников митингов и собраний в городе Черкассах в январе 2014 года", - говорится в сообщении.

Как указано, обвиняемым инкриминируются вынесения судьей заведомо неправосудных решений, заведомо незаконные аресты, повлекшие тяжкие последствия и совершенные по предварительному сговору группой лиц, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов (ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, в январе 2014 года судьи вынесли неправосудные решения относительно 17 участников акций об избрании им меры пресечения - 14 из них взяли под стражу, 3 - поместили под домашний арест, в результате чего задержанные были незаконно лишены свободы.

"Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний и митингов в городе Черкассах и других регионах", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве, подозреваемых в насильственном разгоне протестующих на Майдане Независимости в 2013 году.

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