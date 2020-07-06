Двох ексберкутівців судитимуть за силовий розгін студентів на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого головному управлінню МВС України у місті Києві, яких підозрюють у насильницькому розгіні протестувальників на Майдані Незалежності у 2013 році. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"Прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого головному управлінню МВС України у місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що "ексберкутівці" обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, службовому підробленні та незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).
"За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання вони застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому експравоохоронці склали рапорти про затримання потерпілого, до яких внесли завідомо неправдиві відомості", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у справі щодо побиття студентів 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності слідчими ДБР завершено досудове розслідування стосовно колишнього міліціонера полку міліції особливого призначення "Беркут" й скеровано до суду обвинувальний акт, а також іншому ексберкутівцю - повідомлено про підозру.