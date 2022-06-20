Дело о "пленках Вовка" передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Обвинительный акт в отношении 11 человек по делу о злоупотреблениях в ОАСК, которое еще называют делом "пленок Вовка", направлен в суд, сообщили в НАБУ, пишет УНН.
Цитата
"17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребления влиянием председателем и судьями Окружного административного суда Киева в сговоре с рядом других лиц", - говорится в сообщении.
Детали
Среди обвиняемых:
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- председатель ОАСК Павел Вовк (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);
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- заместитель председателя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины);
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- заместитель председателя ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);
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- четыре судьи ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);
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- глава Государственной судебной администрации Украины (ч.1 ст.369-2 УК Украины);
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- физическое лицо адвокат, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
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- судья ВАСУ в отставке, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
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- физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины).
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По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.
"Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов", - указали в НАБУ.
Дополнение
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020-го, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора. В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы.
Так, по данным НБУ, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. При этом председатель и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования, указали в бюро.
Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно, добавили в НАБУ.