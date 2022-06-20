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Дело о "пленках Вовка" передали в суд

Дело о "пленках Вовка" передали в суд

Киев • УНН

 • 132715 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Обвинительный акт в отношении 11 человек по делу о злоупотреблениях в ОАСК, которое еще называют делом "пленок Вовка", направлен в суд, сообщили в НАБУ, пишет УНН.

Цитата

"17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребления влиянием председателем и судьями Окружного административного суда Киева в сговоре с рядом других лиц", - говорится в сообщении.

Детали

Среди обвиняемых:

  • председатель ОАСК Павел Вовк (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);
  • четыре судьи ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);
  • глава Государственной судебной администрации Украины (ч.1 ст.369-2 УК Украины);
  • физическое лицо адвокат, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
  • судья ВАСУ в отставке, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
  • физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины).

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

"Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов", - указали в НАБУ.

Дополнение

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020-го, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора. В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы.

Так, по данным НБУ, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. При этом председатель и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования, указали в бюро.

Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно, добавили в НАБУ.

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