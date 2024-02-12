ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде

Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВККС.

"Комиссия решила признать Вовка Павла Вячеславовича таким, который не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда в связи с неявкой на заседание без уважительных причин", - говорится в сообщении.

Вовк хотел стать судьей Верховного Суда.

Дополнение

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ было сообщено о подозрении председателю ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием было установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) на во главе с председателем ОАСК действовали в пределах преступной организации, которая имела цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

В 2020 году Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что Павел Вовк не является подозреваемым по делу так называемых "пленок ОАСК", которое расследует НАБУ.

В июне 2022 года дело о "пленках Вовка" передали в суд.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.

В декабре 2022 года США ввели санкции в отношении Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.