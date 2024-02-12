ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде
Киев • УНН
Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВККС.
"Комиссия решила признать Вовка Павла Вячеславовича таким, который не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда в связи с неявкой на заседание без уважительных причин", - говорится в сообщении.
Вовк хотел стать судьей Верховного Суда.
Дополнение
17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ было сообщено о подозрении председателю ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием было установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) на во главе с председателем ОАСК действовали в пределах преступной организации, которая имела цель захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.
В 2020 году Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что Павел Вовк не является подозреваемым по делу так называемых "пленок ОАСК", которое расследует НАБУ.
В июне 2022 года дело о "пленках Вовка" передали в суд.
В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.
В декабре 2022 года США ввели санкции в отношении Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.
ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде
Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
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