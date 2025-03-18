ВРП звільнила скандального суддю Вовка за дисциплінарний проступок

Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка з посади судді вже ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає УНН.

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"18 березня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

В ВРП зазначили, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду Павла Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Нагадаємо

В лютому минулого року Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала суддю Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ було повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством було встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

У 2020 році Київський апеляційний суд підтвердив рішення про те, що Павло Вовк не є підозрюваним у справі так званих "плівок ОАСК", яку розслідує НАБУ.

У червні 2022 року справу про "плівки Вовка" передали до суду.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

У грудні 2022 року США запровадили санкції щодо Вовка за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси.