ВСП уволила скандального судью Вовка за дисциплинарный проступок

Высший совет правосудия освободил Павла Вовка от должности судьи уже ликвидированного Окружного административного суда города Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает УНН.

Детали

"18 марта 2025 года Высший совет правосудия принял решение об освобождении Вовка Павла Вячеславовича от должности судьи Окружного административного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для освобождения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

В ВСП отметили, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Окружного административного суда Павла Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении судьи от должности.

Напомним

В феврале прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ было сообщено о подозрении председателю ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием было установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

В 2020 году Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что Павел Вовк не является подозреваемым в деле так называемых "пленок ОАСК", которую расследует НАБУ.

В июне 2022 года дело о "пленках Вовка" передали в суд.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.

В декабре 2022 года США ввели санкции в отношении Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.