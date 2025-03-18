ВСП уволила скандального судью Вовка за дисциплинарный проступок

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16890 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31704 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66361 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215865 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123897 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392752 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311603 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213969 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244334 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255182 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23823 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46628 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133318 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15793 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15178 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133353 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215865 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392752 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254937 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311603 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3666 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15208 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46658 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72320 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57385 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

ВСП уволила скандального судью Вовка за дисциплинарный проступок

Киев • УНН

 • 39961 просмотра

Высший совет правосудия уволил Павла Вовка с должности судьи ОАСК за совершение дисциплинарного проступка. Решение приняли на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

ВСП уволила скандального судью Вовка за дисциплинарный проступок

Высший совет правосудия освободил Павла Вовка от должности судьи уже ликвидированного Окружного административного суда города Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает УНН.

Детали

"18 марта 2025 года Высший совет правосудия принял решение об освобождении Вовка Павла Вячеславовича от должности судьи Окружного административного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для освобождения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

В ВСП отметили, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Окружного административного суда Павла Вовка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении судьи от должности.

Напомним

В феврале прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ было сообщено о подозрении председателю ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием было установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

В 2020 году Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что Павел Вовк не является подозреваемым в деле так называемых "пленок ОАСК", которую расследует НАБУ.

В июне 2022 года дело о "пленках Вовка" передали в суд.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.

В декабре 2022 года США ввели санкции в отношении Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20