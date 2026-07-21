Суд приговорил экс-командира "Беркута" и "титушек" к 7-10 годам за преступления во время Майдана

$44.700.0451.100.04
ukenru
Эксклюзив
09:18 • 950 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
07:07 • 11858 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
06:30 • 17963 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
21 июля, 02:02 • 16530 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 28737 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 38823 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 34022 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 31112 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 25746 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 21696 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
38%
749мм
Популярные новости
Трамп подписал указ о введении дополнительных 50% пошлин на ряд товаров из Канады21 июля, 02:56 • 4932 просмотра
Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы04:09 • 7302 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto04:27 • 13588 просмотра
Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрениеPhoto05:11 • 12159 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 12977 просмотра
публикации
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
07:07 • 11863 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
06:30 • 17967 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 35038 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 42756 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 58014 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Ван И (политик)
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo06:05 • 13290 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 22787 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 35247 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 40440 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 64620 просмотра
Актуальное
Старлинк
Отопление
ТикТок
YouTube
Instagram

Суд приговорил экс-командира "Беркута" и "титушек" к 7-10 годам за преступления во время Майдана

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Оболонский суд признал виновными шестерых лиц, включая бывшего командира "Беркута", в насилии против протестующих в 2014 году. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет.

Суд приговорил экс-командира "Беркута" и "титушек" к 7-10 годам за преступления во время Майдана

Оболонский районный суд города Киева признал виновными бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции "Беркут", троих бывших правоохранителей и двух координаторов так называемых "титушек". Их обвинили в насильственном противодействии протестам во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, а также в незаконных задержаниях и фабрикации дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет. Сторона обвинения доказала, что в январе 2014 года осужденные участвовали в насильственном противодействии акциям протеста, незаконном задержании 22 участников Революции Достоинства и других граждан, применяли к ним насилие, а также сфальсифицировали материалы для их последующего уголовного преследования.

Также суд установил, что 23 января 2014 года в районах улиц Грушевского и тогдашней Щорса работники милиции действовали совместно с "титушками".

Во время незаконных задержаний они применяли физическую силу и спецсредства, причинили потерпевшим телесные повреждения и повредили их имущество. Впоследствии на основании сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний потерпевших безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам лишения свободы. Двоих его подчиненных и начальника отдела УБНОН ГУ МВД Украины в городе Киеве - к 8 годам, двоих координаторов "титушек" - к 7 годам. Также бывших правоохранителей лишили специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним

Большая Палата Верховного Суда обязала компенсировать моральный вред потерпевшим во время Революции Достоинства.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Митинги в Украине
Верховный Суд Украины
Киев