Суд приговорил экс-командира "Беркута" и "титушек" к 7-10 годам за преступления во время Майдана
Киев • УНН
Оболонский суд признал виновными шестерых лиц, включая бывшего командира "Беркута", в насилии против протестующих в 2014 году. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет.
Оболонский районный суд города Киева признал виновными бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции "Беркут", троих бывших правоохранителей и двух координаторов так называемых "титушек". Их обвинили в насильственном противодействии протестам во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, а также в незаконных задержаниях и фабрикации дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет. Сторона обвинения доказала, что в январе 2014 года осужденные участвовали в насильственном противодействии акциям протеста, незаконном задержании 22 участников Революции Достоинства и других граждан, применяли к ним насилие, а также сфальсифицировали материалы для их последующего уголовного преследования.
Также суд установил, что 23 января 2014 года в районах улиц Грушевского и тогдашней Щорса работники милиции действовали совместно с "титушками".
Во время незаконных задержаний они применяли физическую силу и спецсредства, причинили потерпевшим телесные повреждения и повредили их имущество. Впоследствии на основании сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний потерпевших безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках
Экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам лишения свободы. Двоих его подчиненных и начальника отдела УБНОН ГУ МВД Украины в городе Киеве - к 8 годам, двоих координаторов "титушек" - к 7 годам. Также бывших правоохранителей лишили специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.
Напомним
Большая Палата Верховного Суда обязала компенсировать моральный вред потерпевшим во время Революции Достоинства.