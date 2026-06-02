Верховный Суд оставил в силе приговор экс-священнику упц мп за развращение родных детей

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Верховный Суд подтвердил 10 лет тюрьмы для экс-священника за развращение дочерей. Он три года издевался над детьми и снимал порнографию на телефон.

Верховный Суд оставил в силе приговор экс-священнику упц мп за развращение родных детей

Верховный Суд оставил без изменений приговор бывшему священнику упц мп из Днепра, которого признали виновным в развращении двух малолетних дочерей на протяжении трех лет. Мужчина окончательно проведет за решеткой 10 лет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Верховный Суд поддержал позицию прокуроров Офиса Генерального прокурора и Левобережной окружной прокуратуры города Днепра и оставил приговоры предыдущих инстанций без изменений

- говорится в сообщении.

Установлено, что 47-летний осужденный после смерти жены жил один с двумя малолетними дочерьми. В течение трех лет он развращал девочек, которым на момент начала совершения противоправных действий было 13 и 12 лет.

Кроме того, с участием одной из них осужденный изготавливал файлы порнографического характера и хранил их на своем телефоне.

В 2023 году священник был задержан и взят под стражу, а дети устроены в семью крестной матери.

В 2024 году апелляционный суд отменил первый приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Несмотря на это, прокуроры доказали вину бывшего священника и в 2025 году суд повторно признал его виновным в развращении малолетних детей, а также изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта.

Мужчине снова назначили 10 лет лишения свободы. В ноябре 2025 года апелляционный суд оставил этот приговор без изменений. 

Защита подала кассационную жалобу, однако прокуроры настаивали, что решение является законным, а наказание обоснованным.

В мае 2026 года Верховный Суд согласился с позицией обвинения, отклонил кассационную жалобу защиты и окончательно оставил в силе 10 лет заключения.

Во время судебных разбирательств осужденный до последнего отрицал свою вину.

Мужчина включен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

