США ведут переговоры о расширении «ядерного зонтика» в Европе — FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
В Полтавской области прокуроры доказали вину мужчины в изнасиловании двух малолетних сестер, совершенном 13 лет назад

В Полтавской области мужчину приговорили к 12 годам за изнасилование двух сестер 13 лет назад. Вину доказали благодаря записи разговора, сделанной одной из жертв.

Прокуроры Полтавской окружной прокуратуры в суде доказали вину 57-летнего жителя Полтавского района в изнасиловании двух малолетних сестер. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.  Преступление удалось раскрыть и доказать спустя 13 лет после его совершения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Осенью 2023 года к правоохранителям обратилась жительница Полтавы, которая рассказала, что в 12-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия со стороны близкого знакомого семьи. Мужчина дружил с ее родителями и часто бывал у них на даче.

Все эти годы женщина молчала о пережитом. Она пыталась справиться с травмой и работала с психологами. Только во взрослом возрасте потерпевшая решила обратиться к правоохранителям.

В прошлом году она поехала к мужчине, напомнила ему о событиях прошлого и записала разговор на мобильный телефон. После этого обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе расследования следователи и прокуроры установили, что потерпевшая была не единственной жертвой.

Выяснилось, что мужчина также изнасиловал ее младшую сестру, которой на тот момент было 10 лет. Кроме того, он приставал еще к одной сестре. Об этом 9-летняя девочка в свое время рассказала родителям, после чего семья прекратила любое общение с мужчиной

— говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично и пытался оправдаться якобы «виктимным», по его мнению, поведением потерпевших. 

В суде прокуроры опровергли это утверждение обвиняемого. В уголовном праве действует неоспоримый принцип: малолетний ребенок не может самостоятельно согласиться на отношения, так как не имеет достаточного жизненного опыта, чтобы оценить последствия. Любое «согласие» в несовершеннолетнем возрасте — это результат манипуляций и использования детской доверчивости взрослыми

— отметил руководитель Полтавской окружной прокуратуры Иван Сагайдачный.

После вступления приговора в законную силу сведения будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

