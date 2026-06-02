В Полтавской области прокуроры доказали вину мужчины в изнасиловании двух малолетних сестер, совершенном 13 лет назад

Прокуроры Полтавской окружной прокуратуры в суде доказали вину 57-летнего жителя Полтавского района в изнасиловании двух малолетних сестер. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Преступление удалось раскрыть и доказать спустя 13 лет после его совершения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Осенью 2023 года к правоохранителям обратилась жительница Полтавы, которая рассказала, что в 12-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия со стороны близкого знакомого семьи. Мужчина дружил с ее родителями и часто бывал у них на даче.

Все эти годы женщина молчала о пережитом. Она пыталась справиться с травмой и работала с психологами. Только во взрослом возрасте потерпевшая решила обратиться к правоохранителям.

В прошлом году она поехала к мужчине, напомнила ему о событиях прошлого и записала разговор на мобильный телефон. После этого обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе расследования следователи и прокуроры установили, что потерпевшая была не единственной жертвой.

Выяснилось, что мужчина также изнасиловал ее младшую сестру, которой на тот момент было 10 лет. Кроме того, он приставал еще к одной сестре. Об этом 9-летняя девочка в свое время рассказала родителям, после чего семья прекратила любое общение с мужчиной — говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично и пытался оправдаться якобы «виктимным», по его мнению, поведением потерпевших.

В суде прокуроры опровергли это утверждение обвиняемого. В уголовном праве действует неоспоримый принцип: малолетний ребенок не может самостоятельно согласиться на отношения, так как не имеет достаточного жизненного опыта, чтобы оценить последствия. Любое «согласие» в несовершеннолетнем возрасте — это результат манипуляций и использования детской доверчивости взрослыми — отметил руководитель Полтавской окружной прокуратуры Иван Сагайдачный.

После вступления приговора в законную силу сведения будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

