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The Guardian
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Опалення

У Донецьку окупанти відкриють парк для мілітаризації дітей - ЦПД

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У Донецьку росія збудувала парк "Патріот" площею 16,5 гектара з військовими майданчиками. ЦПД заявляє про мілітаризацію дітей.

У Донецьку окупанти відкриють парк для мілітаризації дітей - ЦПД

В окупованому Донецьку окупанти готуються до відкриття масштабного обʼєкта, спрямованого на мілітаризацію дітей і молоді. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що москва коштом міського бюджету збудувала в Донецьку парк "Патріот" площею 16,5 гектара. Окупаційна адміністрація відкрито заявляє, що головна мета цього обʼєкта - "військово-патріотичне виховання". Для цього там облаштували спецмайданчики для мілітаризованих ігор: парашутну вишку, лазертаг, пейнтбол, тири тощо.

Через подібні проєкти дітям під прикриттям спорту і сімейного відпочинку навʼязують культ війни й формують з них майбутній мобілізаційний ресурс для рф

- вказують у ЦПД.

Там додають, що будівництво такого великого комплексу викриває справжні пріоритети кремля.

На тлі гострої гуманітарної кризи на ТОТ, проблем з інфраструктурою, відключень електроенергії та дефіциту води, росія витрачає колосальні ресурси не на базові потреби цивільного населення, а на створення пропагандистських полігонів

- резюмуютьу ЦПД.

Нагадаємо

Окупанти розширюють базу серед цивільної забудови Маріуполя на території колишніх Roshen і ТЦ. Там розміщують підрозділи БПЛА.

ЦПД: російська програма "переселення в Донецьк" - цифрова пастка13.10.26, 03:23 • 33523 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
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Донецьк