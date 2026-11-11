У Донецьку окупанти відкриють парк для мілітаризації дітей - ЦПД
Київ • УНН
У Донецьку росія збудувала парк "Патріот" площею 16,5 гектара з військовими майданчиками. ЦПД заявляє про мілітаризацію дітей.
В окупованому Донецьку окупанти готуються до відкриття масштабного обʼєкта, спрямованого на мілітаризацію дітей і молоді. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що москва коштом міського бюджету збудувала в Донецьку парк "Патріот" площею 16,5 гектара. Окупаційна адміністрація відкрито заявляє, що головна мета цього обʼєкта - "військово-патріотичне виховання". Для цього там облаштували спецмайданчики для мілітаризованих ігор: парашутну вишку, лазертаг, пейнтбол, тири тощо.
Через подібні проєкти дітям під прикриттям спорту і сімейного відпочинку навʼязують культ війни й формують з них майбутній мобілізаційний ресурс для рф
Там додають, що будівництво такого великого комплексу викриває справжні пріоритети кремля.
На тлі гострої гуманітарної кризи на ТОТ, проблем з інфраструктурою, відключень електроенергії та дефіциту води, росія витрачає колосальні ресурси не на базові потреби цивільного населення, а на створення пропагандистських полігонів
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ЦПД: російська програма "переселення в Донецьк" - цифрова пастка13.10.26, 03:23 • 33523 перегляди